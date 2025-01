"Infelizmente, o RS está atravessando uma nova estiagem, localizada na Fronteira Oeste, Missões e Campanha, que vai para o Centro do Estado neste trimestre. Entendo que os levantamentos apontam para um momento, mas quando olhamos as perspectivas, ficamos muito preocupados." Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

"No último Enem, 19 mil alunos que fizeram acima de 650 pontos escolheram fazer licenciatura. Apenas 5 mil se matricularam. Esses dados mostram que, ao longo dos anos que passam na universidade, a metade desses alunos desiste." Camilo Santana, ministro da Educação, ao lançar o programa Mais Professores.

"A suspensão por três anos da dívida do RS com a União foi uma medida necessária, mas apenas amenizará o problema. O problema do Estado é estrutural: o reduzido resultado primário, basicamente em decorrência dos problemas climáticos. O grande problema, o previdenciário, está equacionado e será amenizado com o tempo." Darcy Francisco Carvalho dos Santos, economista.

"O governo federal quer que os estados paguem a conta de sua gastança." Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, sobre o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).