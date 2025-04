"O caminho não é olho por olho. Se fizer assim, vai ficar todo mundo cego. Comércio exterior é ganha-ganha. Ganha quem tem mais competitividade para exportar e ganha o conjunto da sociedade." Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

"Grande parte do oeste da Amazônia vai ter oferta de água no solo, o que pode favorecer as culturas agrícolas, mas o Pantanal e praticamente todo o Brasil Central, mais Minas Gerais e as porções oeste de São Paulo até o Rio Grande do Sul, estão com oferta de chuva limitada, deixando o solo mais seco e trazendo prejuízos à recuperação hídrica". Lucietta Martorano, agrometeorologista do Inmet.

"Os farmacêuticos não têm atribuição legal nem preparação técnica médica para identificar doenças, definir tratamentos e medidas para restabelecer a saúde de pessoas. Isso causaria danos à coletividade, podendo gerar prejuízos irremediáveis à saúde pública brasileira." José Hiran Gallo, presidente do Conselho Federal de Medicina.

"Não dá para tratar menores infratores iguais a alunos." Adiló Didomenico (PSDB), prefeito de Caxias do Sul, ao defender o endurecimento da legislação penal para menores após ataque à faca à professora do município.