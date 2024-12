"O BC é o cara chato da festa, de diminuir o som quando as coisas parecem estar indo bem. Mas isso acontece para desacelerar e as coisas não saírem do controle." Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central no ano que vem.

"O mercado de automóveis no Brasil está com um crescimento de na ordem de 16%, enquanto no RS é de 18%. Esse resultado não acontecia nos últimos sete anos. É a primeira vez nos últimos anos que o Estado tem um crescimento maior." Jefferson Fürstenau, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos (Sincodiv/Fenabrave-RS).

"É incontestável a quantidade excessiva de ataques cibernéticos sofridos pelo País nos últimos anos, com prejuízos avassaladores aos setores públicos ou privados." Hamilton Mourão (Republicanos-RS), senador.

"Toda vez que se enfrentam catástrofes, como a que vivemos no Rio Grande do Sul, surgem oportunidades do mundo inteiro. A educação e a inovação são protagonistas neste processo. Temos o papel de garantir pessoas com competência para dar suporte ao crescimento tanto do RS quanto do Brasil." José Paulo da Rosa, reitor da Feevale.