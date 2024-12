"Esse trabalho (Mapa Econômico) será de extrema importância para que possamos aprimorar o processo do Plano Rio Grande, que dá as diretrizes dos eixos econômicos que temos condições de potencializar." Ernani Polo (PP), secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, durante painel do Mapa Econômico do RS.

"O Mapa Econômico do Rio Grande do Sul é um instrumento para auxiliar na tomada de decisão. E, se já foi importante em 2023, em 2024 é ainda mais, diante do cenário de enchente." Luiz Otávio Prates, secretário de Comunicação de Porto Alegre.

"O potencial da Região Metropolitana é gigantesco para o varejo. Um terço dos consumidores está aqui e tem todo potencial para melhorar ainda mais, com demanda de empregos e recuperação." Vilson Noer, presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo.

"Estamos diante de uma grande oportunidade, que impacta sobre todos os demais setores econômicos, como um ativo importante do RS. Vamos crescer como empresa, mas engrandecer todo o Estado. Onde há saneamento, há desenvolvimento. Somente com os investimentos previstos para universalizar o acesso são 60 mil empregos gerados." Samanta Takimi, presidente da Corsan, durante painel do Mapa Econômico do RS.