"Quando colocaram em dúvida a capacidade dos profissionais do Estado em atuar nas obras do Salgado Filho após as enchentes, expliquei que quando a gente procura um médico, não questionamos se uma cirurgia vai demorar cinco ou dez horas, mas muitos questionaram a demora para a reabertura. Defendi que a boa engenharia e os bons profissionais também estão aqui." Nanci Walter, presidente do Crea-RS, durante painel do Mapa Econômico do RS.

"A retomada do volume de voos do Salgado Filho é importante para o progresso do Rio Grande do Sul, depois dos diversos gargalos que sofremos nos últimos meses." Cristiano Félix, gerente de Marketing do CIEE-RS.

"O Mapa Econômico cumpre um papel fundamental ao lançar luz sobre particularidades das regiões do RS. Por meio dele, acompanhamos análises criteriosas e debates enriquecedores sobre a economia gaúcha." Claudio Bier, presidente da Fiergs.

"Hoje, o projeto do Arroio Feijó é uma importante obra para proteger a Grande Porto Alegre de enchentes. Por isso, ajustamos com o governo federal os valores, em torno de R$ 6,5 milhões, e atualizamos projetos para a realidade atual." Luis Carlos Heinze (PP), senador, durante painel do Mapa Econômico do RS.