"É imperioso que este Parlamento faça as emendas necessárias para dar um verdadeiro ajuste fiscal ao Brasil e não esse projeto, que só gerou ainda piora maior no mercado." Marcel van Hatten (Novo-RS), deputado federal.

"Não podemos aceitar que, em nome do ajuste fiscal, em nome do corte de gastos, se dificulte o acesso das pessoas com deficiência ou idosos ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), porque ele é um instrumento fundamental para as pessoas mais pobres." Valmir Assunção (PT-BA), deputado federal.

"No momento em que a empresa investe, ela faz isso porque confia e espera resultados concretos do projeto de inovação. É quando entra a tríplice hélice ou quadrúplice hélice, combinando esforços de governo, universidade e empresas para gerar soluções inovadoras no mercado." Silvia Botelho, diretora do Centro de Robótica e Ciência de Dados da Universidade Federal do Rio Grande (iTec Furg).

"Ainda há muita dificuldade para que agricultores consigam acessar recursos e reconstruir suas atividades (após a enchente). Nesta safra, haverá produtores com alta tecnificação, com investimentos abaixo da necessidade e aqueles que não poderão voltar. Estão dando Tylenol para um doente terminal." Carlos Joel da Silva, presidente da Fetag-RS.