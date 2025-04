"Sempre acreditamos que o diálogo e a negociação são a única maneira viável de sair da crise. A cooperação da China com a Rússia não tem como alvo uma terceira parte e não deve ser afetada por nenhuma terceira parte." Guo Jiakun, ministro das Relações Exteriores da China, sobre a posição de neutralidade de Pequim em relação ao conflito da Ucrânia.

"O presidente Trump diz que os Estados Unidos ficarão com a Groenlândia. Deixe-me ser claro: os Estados Unidos não ficarão com a Groenlândia. Não pertencemos a mais ninguém. Nós decidimos nosso próprio futuro." Jens-Frederik Nielsen, primeiro-ministro da Groenlândia.

"A pergunta, agora, é como vão ser os próximos meses, onde o esperado é que a inflação não arrefeça nos próximos três, quatro, cinco meses, e como vai ser a dinâmica das expectativas do mercado e o comportamento dos agentes. Com base nisso, a gente vai calibrar." Nilton David, diretor de Política Monetária do Banco Central.

"Venho em nome do povo brasileiro dizer que não aceitamos essa taxa de juros, que não concordamos, e que os fundamentos estão equivocados." Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR), deputado federal, durante sessão de Homenagem aos 60 anos do Banco Central do Brasil na Câmara.