"O Brasil deve se perguntar qual é o caminho que leva a mais resiliência não só da economia brasileira, mas da global." Katherine Tai, chefe de Comércio dos EUA.

"Todas as pessoas envolvidas nas eleições, neste momento, estão ou exiladas, ou asiladas, ou escondidas ou presas. Não sei se o mundo entende a magnitude da perseguição política que se desencadeou na Venezuela. No meu caso, Maduro me acusou de terrorismo e diz que sou foragida da Justiça. Dizem que sabotei o sistema eleitoral." María Corina Machado, líder da oposição na Venezuela.

"A condenação de um jornalista (Breno Altman, em SP) por antissemitismo propagado nas redes mostra que a justiça está atenta a quem extrapola a liberdade de expressão e comete crimes." Fernando Lottenberg, comissário da Organização dos Estados Americanos.

"As discussões sobre tecnologia não são fáceis, muitas vezes quem trabalha com tecnologia não entende todas as nuances e pode não entender o impacto de regular demais ou de menos. Precisamos ser audaciosos e responsáveis. Responsabilidade é quando você engaja com reguladores, e temos tido esses tipos de conversas com autoridades para que a IA funcione como uma ferramenta positiva." Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil.