Ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE

"Não se pode falar que aposta é investimento, que a pessoa vai ficar rica fazendo aposta. A aposta, no agregado, é sempre um motivo de perda de dinheiro porque a banca sempre ganha, e esse mote é válido para apostas online." Dario Durigan, secretário-executivo e ministro interino da Fazenda.

"Continuaremos destruindo o Hezbollah até que todos os nossos objetivos sejam alcançados." Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.

"A descarbonização brasileira é um pilar do Plano Mais Produção (do governo federal) e tem no setor de biocombustíveis um potencial imenso." José Luis Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES.

"Era um pleito da OAB a antecipação de pagamento de precatórios federais, são recursos que vão ativar a economia do RS. E vão ser colocados para as pessoas que mais estavam precisando." Leonardo Lamachia, presidente da OAB-RS.

"Há que se exigir, em nome do eleitorado brasileiro, que candidatos e seus auxiliares de campanha deem-se ao respeito. E se não se respeitam, respeitem a cidadania, que ela não está à mercê de cenas e práticas que envergonham e ofendem a civilidade democrática." Ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).