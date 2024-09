"Tudo que vá contra o equilíbrio fiscal e das contas públicas, que é a coluna vertebral desse governo, será vetado." Manuel Adorni, economista e porta-voz do presidente da Argentina, Javier Milei.

"O oceano absorveu mais de 90% do calor excessivo dos gases de efeito estufa e está passando por mudanças que serão irreversíveis por séculos. As atividades humanas enfraqueceram a capacidade do oceano de nos sustentar e proteger e, com o aumento do nível do mar, estão transformando um amigo de longa data em uma ameaça." Celeste Saulo, secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial.

"Apesar da interrupção do ciclo de altas do Índice de Confiança da Indústria, o empresário do setor segue com perspectivas positivas relacionadas ao ambiente de negócios para o fim do ano." Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre FGV).

"O juiz não fala fora dos autos. Isso é regra primordial. Hoje vivemos situação absolutamente atípica." Gilson Marques (Novo-SC), deputado federal relator do projeto de lei que cria novas possibilidades para o impeachment de ministros do STF.

"Não se faz ciência, não se produz conhecimento sem o adequado investimento." Denise Pires de Carvalho, presidente da Capes.