"O Ministério Público pretende submeter-me a entrevista sem especificar em que condições devo comparecer. O fiscal-geral da República tem-se comportado repetidamente como um acusador político. Condena antecipadamente e agora promove uma intimação sem garantias de independência e do devido processo." Edmundo González, candidato da oposição venezuelana na eleição de 28 de julho.

"A poupança não vai ser o drive do crescimento do crédito imobiliário nos próximos anos. Temos de pensar em outras formas de funding." Otávio Damaso, diretor de Regulação do Banco Central.

"Muitas pessoas estão querendo sair, já que não estão recebendo apoio. É o povo pelo povo. Ao que parece, há um plano de retirar todos das Ilhas (de Porto Alegre) e estamos preocupados. A maioria construiu toda a vida por aqui." Teresinha Carvalho da Silva, presidente do Museu das Ilhas e moradora da Pintada.

"O que causa estranheza é o aumento repentino de focos de incêndio em áreas relativamente distantes umas das outras (em São Paulo). Não faria sentido que, naquelas áreas, (os focos) fossem utilizados para o manejo da cana." Raoni Rajão, diretor de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.