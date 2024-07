"O biodiesel verde do Brasil precisa passar por aprimoramento técnico. Nos moldes atuais prejudica os motores e aumenta o consumo." Francisco Cardoso, presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul).

"Se projetarmos um futuro em que todas as praças sejam transformadas em pórticos de pedágio free flow, estamos falando na eliminação de dois bilhões de frenagens e acelerações desnecessárias, contribuindo para a descarbonização." Marco Aurélio Barcelos, diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR).

"O mercado imobiliário funciona como um termômetro da economia. Qualquer aumento na carga tributária pode resultar em desestímulo a novos investimentos, impactando diretamente os consumidores finais, que enfrentarão preços mais altos para comprar ou alugar imóveis." Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

"O ministro Haddad tem comido o pão que o diabo amassou para colocar em ordem as contas públicas." Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).