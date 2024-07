"Ao longo dos últimos 30 anos, se nós tivéssemos aplicado R$ 100,00 em CDI, títulos públicos sem qualquer spread bancário (a diferença entre os juros que os bancos pagam e cobram), teríamos hoje R$ 8.043,00. Enquanto um bem ou serviço que custava R$ 100,00 há 30 anos, hoje, se corrigido pelo IPCA, custaria R$ 808,00. Ou seja, a taxa de juro real nestes 30 anos é dez vezes maior do que a taxa de inflação." Josué Gomes, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

"Passamos por anos turbulentos e voláteis, nos quais a Yara navegou bem, mas agora precisamos ajustar nossas prioridades e base de custos para melhorar a lucratividade." Svein Tore Holsether, CEO da Yara International, fabricante norueguesa de fertilizantes.

"Sempre li muito e não conheço nenhum exemplo da literatura nacional que tenha decodificado tanto os nossos costumes como as novelas." Aguinaldo Silva, dramaturgo, escritor e telenovelista.

"Eu acho que o projeto de retomada do Rio Grande do Sul deveria receber apoio do governo federal no mesmo tamanho que, historicamente, o Estado contribuiu para o crescimento do Brasil." Jorge Gerdau Johannpeter, empresário.