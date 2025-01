As viagens do nômade Del Mese e a história da casa de ópio no Vietnã

O livro Flavio Del Mese - Um nômade pelo mundo (Libretos) é isso mesmo. Com fartas ilustrações das suas viagens mundo afora, seu relato é entremeado por textos primorosos de Susana Gastal. Uma das passagens hilárias foi em Hanói, capital do Vietnã, no tempo da guerra. Flávio resolveu visitar uma fumiere, casa de ópio, e um francês bradava que era o melhor ópio da cidade, que estava ouvindo até explosões na sua imaginação. Neste ponto, uma funcionária da casa avisou os clientes que a cidade estava sendo bombardeada...



Novidades na Fiergs

Susana Kakuta ocupará o cargo de diretora-geral do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS Como anunciado na segunda-feira, a partir de 1º de fevereiro a executiva, respondendo pelas três instituições e subordinada ao diretor-executivo da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Paulo Herrmann. Exatamente como prometido pelo presidente da entidade, Claudio Bier, na sua posse.



A cabeça do cavalo

Confundir a saudação hitlerista com a que Elon Musk fez na posse de Donald Trump é muita má vontade com ele e desconhecimento da história. É como ver guampa em cabeça de cavalo.

E o outro?

Na posse de Donald Trump, fizeram um estardalhaço sobre a decretação de emergência na fronteira com o México. Nenhuma palavra sobre o queridão da mídia, Joe Biden, que não só manteve como ampliou o muro nesta mesma fronteira.

Direto para o céu

O Grupo Pessi recebeu 918 pessoas no evento de lançamento da segunda fase do Markho Life Complex, empreendimento que está sendo construído em parceria com a Construtora Tedesco em Capão da Canoa. Os CEOs Alfredo Pessi e Pedro Silber, respectivamente, receberam parceiros do aquecido mercado imobiliário da região.

Caiu a ficha

O governo Lula cancelou 325.475 cadastros do Bolsa Família de dezembro de 2024 a janeiro de 2025. Esses cortes atingiram mais de 5 mil cidades. Em 425 municípios houve incremento no programa, com pelo menos mais uma família recebendo o benefício ante o dado do fim do ano passado. Antes tarde que nunca.

Sinaleira desligada

Um conjunto de semáforos está instalado há mais de seis meses na esquina da Alameda Alceu Wamosy com a Terceira Perimetral sem funcionar. Quem faz o alerta é um dos xerifes das ruas da Capital, o ex-vereador João Carlos Nedel.

Os moinhos ao vento

Um casarão da década de 1930 no bairro Moinhos de Vento é a nova sede da Woss Incorporadora. A empresa, especializada em imóveis de alto padrão, tem vários projetos na região — três empreendimentos já em construção e pelo menos mais um lançamento até o final de 2025. A incorporadora deve restaurar mais de 10 casas históricas do bairro, com investimento de cerca de R$ 15 milhões.

Mecanismo antiarruaceiros

A Arena do Grêmio está implantando o sistema de reconhecimento facial para acesso ao estádio. A ação está alinhada com a Lei Geral do Esporte (n.º 14.597/2023), que estabelece a obrigatoriedade da tecnologia até junho de 2025 em estádios com capacidade para mais de 20 mil torcedores. Arruaceiros, cuidado.

30 anos no agro

Santa Bárbara do Sul será palco, de 11 a 13 de fevereiro, da 9ª edição do CropShow, promovido pela 3tentos. O evento será ainda mais especial para a companhia, que iniciou operações em 1995 com produção de sementes, e agora completa três décadas como uma das maiores empresas do agro nacional. São três fábricas de processamento de soja e produção de biodiesel e 69 lojas no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso.

Custa recolher?