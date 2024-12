O cartão de visitas do Ciclone Biguá

É esse aí. Até avião comercial teve que pousar na Base Aérea de Canoas por causa da tormenta Biguá, que é uma ave também conhecida como cormorão ou corvo d'água. Os furacões nos Estados Unidos são alternadamente chamados com nomes de homens e mulheres. Antigamente, era só de mulheres, mas o mulherio protestou e acharam essa solução.

Centro aeronáutico

Amanhã, às 11h30min, no Aeroclube de Eldorado do Sul, ocorre o lançamento do Hub Aeronáutico Aero Eldorado. O empreendimento de um consórcio de empresas gaúchas prevê investimento total de R$ 500 milhões. A primeira fase do projeto, em 2025, terá pavimentação asfáltica da pista do aeroclube, de 1.600 metros de extensão, sinalização noturna e construção de 6 mil metros quadrados de hangares e posto de abastecimento de combustíveis.



Campanha

Atividade essencial, o transporte de cargas é importante para o PIB e emprega muita gente no Brasil. Para valorizar a atividade, o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs) lançou a campanha Tudo Gira Sobre Rodas. E é verdade.

O Vale do Taquari reivindica a ponte

Protesto pela reconstrução da ponte entre Arroio do Meio e Lajeado Estevan Kerbse/Divulgação/JC

Chuva e vento não foram suficientes para desanimar milhares de moradores do Vale do Taquari que, no sábado, participaram de protesto junto à ponte da ERS-130 - que liga Arroio do Meio a Lajeado. Prometida para o Natal, a obra agora tem previsão de entrega para o final de abril. A ligação da parte "alta e a baixa" da região só é possível graças à Ponte de Ferro - reconstruída pela iniciativa privada - e outra, do Exército, ambas com apenas uma pista de tráfego.



Desta vez, não da