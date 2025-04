História da economia ganha destaque

Vejam que programa interessante para os leitores do Jornal do Comércio, que gostam do tema: o Farol Santander está recebendo a exposição inédita "Memória Vintage, bancando a economia". A mostra apresenta um passeio lúdico e educativo pelo mundo dos negócios e do sistema financeiro. Além de informações sobre a origem do comércio e do dinheiro, a exposição recria um banco de meados do século 20, com mobiliário original, objetos históricos e uma experiência interativa com um funcionário bancário "à moda antiga". Ficará em cartaz até 29 de junho com entrada gratuita, das 10h às 19h, de terça a sábado, e das 11h às 18h, aos domingos e feriados.



Por onde anda Fernando Albrecht

O titular da coluna está se recuperando em casa de um procedimento de cateterismo realizado com sucesso. Na Historinha de Sexta de amanhã, ele contará os detalhes. Deve retomar este espaço em breve.

Oportunidade para compra de imóveis

A 14ª edição do Melnick Day acontece nesse sábado. O evento de oportunidades do mercado imobiliário reúne unidades com condições especiais em mais de 40 empreendimentos de Porto Alegre e Canoas.

Dicas para fazer negócios no País

Será lançado, durante o South Summit, o guia "Doing Business in Brazil 2025". O material foi desenvolvido pelo escritório Carvalho, Machado e Timm Advogados (CMT) para auxiliar investidores estrangeiros e brasileiros interessados em compreender o ambiente jurídico e regulatório do País, facilitando a realização de negócios bem-sucedidos no mercado nacional.

Um viva à volta da rota Poa-Lisboa

É motivo de celebração a volta da ligação entre o Rio Grande do Sul e a Europa em um voo direto. A rota Porto Alegre-Lisboa, da TAP, retomou sua operação após quase um ano de suspensão por conta da tragédia. Como a parte mais cansativa de qualquer viagem são as escalas, é uma baita notícia. Leia mais nesta edição.

Falta de luz persistente

Um grupo fez protesto ontem, próximo à churrascaria Garcias, no bairro Praia de Belas, contra a falta de luz persistente. É realmente um absurdo, em 2025, pontos de uma capital ficarem mais de 48 horas às escuras. Só quem tem pessoas doentes em casa, que dependem de energia, sabem do pavor que isso significa. Sem contar os milhares que hoje trabalham de casa e acabam tendo prejuízos financeiros diretos.

Vila Flores recebe amantes de vinho

5ª edição do Vinho no Vila Flores ocorre neste fim de semana Marcelo Curia/Divulgação/JC