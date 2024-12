Ao pó voltarás

Motos tricíclos não chegam a ser novidade, mas o carona ser um esqueleto é inusitado em Porto Alegre. É versão fúnebre dos Hell Angels guascas, que sem dúvida chamam atenção por onde passam. O esqueleto não tem acidente de trânsito. Já está morto, ora bolas.



As razões da proibição

Faz todo sentido os médicos do presidente Lula (PT) proibirem longas viagens de avião, especialmente as internacionais. Ocorre que a pressurizacao da cabine nunca é ao nível do solo, geralmente a 2,5 mil, 3 mil metros. O efeito imediato é o aumento da pressão arterial e, no caso do presidente, pode complicar devido às cirurgias, mesmo que sua pressão não seja crítica.

Decorações natalinas

Há uma busca por opções mais sustentáveis e isso não significa, necessariamente, um Natal minimalista ou decorado com materiais recicláveis, mas com praticidade e utilização de peças duráveis e de maior qualidade. Mas a maior novidade não é essa, é a personalização. Cada um quer ter seu presépio e árvore customizada. A opinião é da decoradora Vivian Bianchi.

Em compensação...

Dissemina-se a prática de dar de presente celulares para crianças de tenra idade. Quanto mais não seja, para mantê-los quietos no seu espaço.

O Natal apagou

Em outros tempos, o Natal Luz de Gramado tinha farta divulgação, abrangendo todas as plataformas, para alegria do comércio e hotelaria, que contavam com a presença de turistas de todas as latitudes. Hoje, nem a prefeitura parece estar animada. Pelo que se vê, parece que o encanto passou.

Vidro reciclável

O vidro é um material pesado e que tem pouco valor para os recicladores. Por isso, é boa a iniciativa de instalar, em Porto Alegre, recipientes específicos para esse tipo de material. Resta saber como anda a experiência, e qual é o plano de expansão desse recipientes pela cidade.

Mapa Econômico do RS 2024

A edição de hoje do Jornal do Comércio circula com 72 páginas, incluindo o caderno especial Mapa Econômico do Rio Grande do Sul. Trata-se do quinto e último capítulo da temporada 2024, fazendo uma radiografia das principais cadeias produtivas das Regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral. Cidades litorâneas estão registrando um rápido crescimento populacional, com novos negócios. Porto Alegre e entorno têm o maior PIB entre as regiões do Rio Grande do Sul. Vale a leitura!

Celulose especial para os EUA

O repórter Eduardo Torres traz uma informação nova em sua matéria sobre a expansão da fábrica da CMPC em Guaíba. É a produção de um novo tipo de celulose, voltada especificamente ao mercado dos Estados Unidos. A empresa projeta que, quando estiver em operação a nova fábrica de Barra do Ribeiro, a planta de Guaíba vai produzir um tipo de celulose especial, com alto valor agregado. Em setembro deste ano, já houve uma produção teste. Matéria no especial do Mapa Econômico.

Tira esse dedo daí!

O Dmae apontou os pontos de balneabilidade do Lago Guaíba. Dentre os locais que podem ser usados com segurança, três estão no bairro Lami e dois no Belém Novo (pontos 2 e 3). Nos demais é bom nem botar o dedo na água. Pode sair só o osso. Brincadeira.

Braço robótico

Os médicos neurocirurgiões Arthur Pereira Filho e Nelson Pereira Filho recebem amanhã o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre. A iniciativa é do vereador João Bosco Vaz (PDT). Os irmãos homenageados foram os primeiros a realizar uma cirurgia cerebral com o uso de navegador e braço robótico na América Latina.

Inflação na Argentina