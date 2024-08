Uma boa notícia para os pesquisadores gaúchos

O presidente da Fapergs, Odir Dellagostin, teve razões para celebrar durante o prêmio O Futuro da Terra, realizado pelo Jornal do Comércio. Além de receber homenagem pelos 60 anos da Fapergs - entregue pelo presidente do Conselho do JC, Mércio Tumelero, e pelo governador Eduardo Leite -, discursou sobre a excelência da pesquisa em solo gaúcho, defendendo a importância da liberação de mais recursos ao setor. Em meio a uma pausa durante sua fala, o governador fez um aparte, informando que a pesquisa no Estado terá, sim, mais recursos no próximo ano. Palmas da plateia e alegria entre os pesquisadores.