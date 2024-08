Jornal do Comércio entrega prêmio O Futuro da Terra 2024 na Expointer

Ana Esteves, especial para o JC

28ª edição do Prêmio O Futuro da Terra reconhece o trabalho de cientistas, pesquisadores, produtores rurais e empresas que, através de práticas inovadoras e sustentáveis, contribuem para o desenvolvimento do agronegócio e a preservação do meio ambiente. Este ano, foi realizada uma homenagem especial aos arrozeiros que ajudaram na drenagem de áreas alagadas em Porto Alegre, como parte da campanha Retomada Econômica do RS.



O diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, disse que o prêmio e o Jornal do Comércio estão em sintonia com a marca da Expointer deste ano, de superação, resiliência e retomada. "Estamos divulgando ações positivas da iniciativa privada e do poder público voltadas à reconstrução do Estado", disse. Tumelero acrescentou que os avanços no campo devem sempre estar aliados ao respeito ao meio ambiente. Tanto que boa parte dos premiados são trabalhos de preservação ambiental que focam nos recursos hídricos e na conservação do solo. Além disso, citou a importância da pesquisa para o trabalho no campo. "Esses trabalhos auxiliam em um fator decisivo para o agronegócio: o aumento da produtividade", elogiou. Para Tumelero, o desenvolvimento da pesquisa foi responsável pela transformação do Brasil no segmento, tornando-o um dos mais competitivos do mundo. "Por isso é que nós do Jornal do Comércio realizamos todos os anos aqui na Expointer este evento, que marca a nossa homenagem aos homens e mulheres, pesquisadores e técnicos, que trabalham para a manutenção e o crescimento das cadeias produtivas", disse.

“O prêmio O Futuro da Terra é uma parceria longeva entre a Fapergs e o JC, uma forma de reconhecimento da pesquisa e pesquisadores gaúchos”, diz presidente da Fapergs, Odir Dellagostin. Segundo ele, o Estado é o primeiro em produtividade científica do Brasil, com mais de 50 instituições de pesquisa no Rio Grande do Sul. “Esse protagonismo poderia ser ainda maior se investíssemos mais em ciência a tecnologia”, disse. Destacou ainda a participação feminina no prêmio, pela diversidade de perfis que foram agraciados. “Temos mais pesquisadoras do que pesquisadores no Estado. É esperado que esse número de agraciadas aumente nas próximas edições do prêmio”.



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que no próximo ano o Estado terá o maior orçamento em pesquisa já destinado até hoje. “Para que o conhecimento vire resultado a ser aproveitado pela sociedade e seja fixado no Estado”, disse Leite. Ele destacou a força e capacidade do povo gaúcho de ser forte, do seu apreço pelo trabalho e pela ética. “Fizeram essa terra com suor, esforço e também pela capacidade técnica, por saber mais que é a função relevante da ciência. É uma terra que respeita a ciência e acredita no desenvolvimento científico para que possamos extrair dessa terra o que o mundo demanda de alimentos”. O governador falou sobre o nome do prêmio Futuro da Terra, destacando que “vivemos é de futuro, como diz o prêmio, construído no presente e com a participação dos jovens”.



O presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, disse que será preciso criar prêmio passado, presente e futuro da Expointer. “Quando resolvemos fazer a feira, que parecia impossível, vimos o parque numa revolução de pessoas, máquinas, eu passei a admirar ainda mais o povo gaúcho que genuinamente tem coragem. Essa é a Expointer da coragem”. Para ele, o povo gaúcho tem a qualidade de fazer ciência e colaborar para o crescimento e desenvolvimento do Estado. “Construímos essa Expointer em cima de talentos, de gente que é capaz de mudar e de fazer”.



Também estiveram presentes na cerimônia de entrega do prêmio, o secretário estadual da Agricultura, Clair Kuhn, a secretária de Inovação, Simone Stülp, a secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Adolfo Brito (PP), o deputado estadual, Frederico Antunes (PP), o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal e o diretor regional do Bradesco, Cesar Silvani.



Criado em 1997, o Prêmio O Futuro da Terra chegou, neste ano, a 28ª edição.

Veja quem são os agraciados de 2024

1. Categoria Prêmio Especial - Inovação e Tecnologia: Eduardo Furtado Flores (Ufsm)

2. Categoria Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas: David Barcellos (Ufrgs)

3. Categoria Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas - Gustavo Brunetto (Ufsm)

4. Categoria de Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas: Vitoria Di Domenico (Ufrgs)

5. Categoria Inovação e Tecnologia Rural: Carlos Eduardo Wayne Nogueira (UFPel)

6. Categoria Inovação e Tecnologia Rural: Enilson Luiz Saccol de Sá (Ufrgs)

7. Categoria Inovação e Tecnologia Rural: Mauro Schumacher (Ufsm)

8. Categoria Inovação e Tecnologia Rural: Vanessa Galli (UFPel)

9. Categoria Preservação Ambiental: Gabrielli Lewandovski (Centro Tecnológico Frederico Jorge Logeman)

10. Categoria Preservação Ambiental: João Carlos Soares (Tanac s/A)

11. Categoria Startup do Agronegócio: Mrs Bio Inovação e Tecnologia em MIP Ltda

12. Homenagem: Arrozeiros gaúchos que ajudaram na drenagem do Aeroporto Salgado Filho e aos 60 anos da Fapergs.