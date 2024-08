Governador anuncia o maior investimento do RS em pesquisa em 2025

Exaltando o apreço dos gaúchos pelo trabalho e o empenho que levou à recuperação do parque Assis Brasil para a Expointer e pavimenta a reconstrução do Estado pós-enchentes, o governador Eduardo Leite prometeu para 2025 o maior investimento em pesquisa da história. O anúncio foi feito durante a 28ª edição do prêmio O Futuro da Terra, promovido pelo Jornal do Comércio e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS (Fapergs).