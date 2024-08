Giovanni Jarros Tumelero cita importância da pesquisa para produtividade do agro

O diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, que discursou durante a premiação O Futuro da Terra, promovida em parceria com a Fapergs na Expointer, citou a importância da pesquisa para o campo. “Esses trabalhos auxiliam em um fator decisivo para o agronegócio: o aumento da produtividade”, elogiou.

Para Tumelero,, tornando-o um dos mais competitivos do mundo. “Por isso é que nós do Jornal do Comércio realizamos todos os anos aqui na Expointer este evento, que marca a nossa homenagem aos homens e mulheres, pesquisadores e técnicos, que trabalham para a manutenção e o crescimento das cadeias produtivas”, disse.O diretor-presidente do JC ponderou, ainda, que os avanços no campo devem sempre estar aliados ao respeito ao meio ambiente. Tanto que boa parte dos premiados são trabalhos de preservação ambiental que focam nos recursos hídricos e na conservação do solo.e o Jornal do Comércio, segundo Tumelero, estão em sintonia com a marca da Expointer deste ano, de superação, resiliência e retomada. “Estamos divulgando ações positivas da iniciativa privada e do poder público voltadas à reconstrução do Estado.”. O executivo, inclusive, lembrou que a pesquisa ajudará o Estado a superar de maneira mais eficiente as adversidades climáticas.“Somos uma empresa preocupada em colaborar com o desenvolvimento do Estado, divulgando e incentivando o empreendedorismo, a inovação e a criação de novas empresas e a geração de mais empregos”, finalizou, citando ainda outro projeto do JC, o Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, que está fazendo um raio-X das principais cadeias produtivas em todas as regiões do Estado.