Inovação que transforma processos no agronegócio é destaque na Expointer

Melhorar a qualidade do leite e da ordenha, aumentar a produção agrícola e maximizar o lucro são áreas que estão sendo olhadas com atenção por startups e empresas de tecnologia já consolidadas no mercado. Ferramentas e aplicativos para otimizar o trabalho no campo estão sendo apresentadas no Parque de Exposições Assis Brasil, durante a Expointer 2024, no RS Innovation Agro. A ideia do espaço é dar visibilidade para startups, facilitando o contato com empresas interessadas.

Parceria entre a Prefeitura de Esteio e a Feevale, o espaço localizado próximo à entrada principal da feira, ao lado da Casa de Esteio, é considerado a maior exposição da América Latina dedicada às inovações tecnológicas no setor agropecuário. A casa esteve lotada nestes dois primeiros dias da feira pelo público interessado nas novidades. De acordo com um dos organizadores, Bruno Hartmann, da diretoria de Inovação da Feevale, a previsão é de que durante esta semana o espaço seja procurado mais por empresários ligados ao agronegócio.

Neste domingo, três palestras fizeram parte da programação da Expointer. Uma delas apresentou um aplicativo que monitora a qualidade do leite, auxiliando na gestão dos processos. Em outra palestra, ministrada pela Z-Tecs, empresa de tecnologia da informação zootécnica, foi apresentada as facilidades da Inteligência Artificial.

A startup apresentou uma câmera, colocada no teto do pavilhão, com capacidade de, através da imagem 3D, realizar a pesagem precisa do gado, a cada passagem. A câmera permite o cálculo diário, sem que haja estresse para o animal, o que pode provocar consequência na qualidade da carne.

“A inovação está provocando uma revolução em todos os processos”, observou. Hartmann explica que a programação desperta muito interesse no público, como foi visto neste final de semana, quando a visita por famílias é maior. Para os empresários, o espaço também é voltado para quem tem interesse em investir em novas tecnologias e, ainda, para networking.