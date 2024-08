Hub Agro é inaugurado no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio

Com a proposta de incentivar empresas e profissionais para a criação de soluções para o agronegócio, o Hub Agro, uma parceria entre a Universidade Feevale e a prefeitura de Esteio, foi inaugurado nesta sexta-feira (23) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A ideia principal é dar visibilidade a startups e empresas que ofereçam produtos e serviços para a área do agronegócio. A solenidade contou com as presenças do reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PL) e do secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn. A cerimônia contou com a presença de familiares do ex-prefeito de São Francisco de Paula, Sérgio Bandoca Foscarini da Silva - o HUB Agro leva o nome

• LEIA MAIS: Força da superação do povo gaúcho é marca da 47ª edição da Expointer

Segundo Pascoal, o objetivo é desenvolver projetos em todas as áreas do conhecimento, com foco em empresas e negócios. "A intenção é contribuir com a diversificação da economia do município de Esteio e do Estado, observando, de maneira mais efetiva, as questões do agronegócio", destaca. De acordo com Rosa, a ideia é desenvolver empreendedores que trabalhem com inovação voltada para o agro. "E nada mais justo que tudo isso aconteça durante a Expointer e no espaço do Parque de Exposições Assis Brasil", comenta o reitor. Durante a feira, o HUB Agro vai sediar o RS Innovation Agro - evento que apresentará as principais tendências de inovação para o agronegócio.

O prédio de 118,8 metros quadrados, que leva o nome do ex-prefeito de São Francisco de Paula, Sérgio Bandoca Foscarini da Silva, possui dois andares e conta com espaços de coworking, administrativos e auditório. A prefeitura de Esteio investiu R$ 595,4 mil nas obras, que começaram em 19 de fevereiro deste ano. A Feevale, por sua vez, será responsável por gerenciar o espaço. Conforme o reitor, serão desenvolvidos projetos em todas as áreas do conhecimento, focando em empresas e negócios.

Espaço do Hub Agro leva o nome do ex-prefeito de São Francisco de Paula, Sérgio Bandoca Foscarini da Silva EVANDRO OLIVEIRA/JC

Durante a Expointer, a Feevale e a prefeitura de Esteio serão as responsáveis pela curadoria do RS Innovation Agro + Smart Cities, um espaço que apresentará as principais tendências de inovação para o agronegócio. Será abordado tanto o agronegócio quanto as cidades inteligentes, promovendo a colaboração entre esses setores para desenvolver tecnologias que beneficiem a todos. "Ao unir forças e expertises, o espaço promoverá a resiliência e o desenvolvimento sustentável, mobilizando recursos e conhecimento para reconstruir o Rio Grande do Sul, após a tragédia climática de maio", comenta Rosa.

O reitor da Feevale disse que o evento vai potencializar investimentos em inovação tecnológica, conteúdos de qualidade, pesquisas e exposições de tecnologias. O prefeito de Esteio comenta que a ideia é transformar o Parque de Exposições Assis Brasil no "Instituto Caldeira do Agronegócio".

O reitor da Feevale disse que o HUB Agro busca fazer com que a inteligência que gira ao redor da universidade possa ser potencializada e colocada a trabalho do agronegócio. "A ideia é que o espaço seja um ecossistema muito forte de inovação voltada para o agronegócio. E que bom que o Estado está se mobilizando e trazendo outros parceiros, pensando em fazer algo novo, diferente, melhor, mais rápido e para o futuro".