O magnetismo de Clovis Tramontina

Mapa Econômico do RS, o Desde o momento em que chegou ao Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) em Bento Gonçalves para o evento do, o empresário Clovis Tramontina ficou sempre cercado de gente. E deu atenção a todos que o abordaram. Bem humorado, arrancou risadas da plateia com suas tiradas. Mas também falou sério sobre desafios da retomada e oportunidades para o desenvolvimento.

Ajuda imediata e infraestrutura

O salão do CIC Bento Gonçalves ficou lotado. E as lideranças empresariais da Serra foram unânimes em pelo menos dois pontos: a necessidade de dinheiro do governo federal - crédito barato, especialmente - de forma imediata. E melhora na infraestrutura, decisiva para o turismo.

Convergência pelo aeroporto

Um ponto que chamou a atenção foi a convergência nas falas sobre o apoio a um aeroporto. Ao invés de discutir um novo terminal em Caxias do Sul ou em Bento Gonçalves, lideranças defenderam investimentos no aeroporto que já existe em Caxias. O interessante é que, no primeiro painel do Mapa, em Erechim, empresários da Região Norte do RS fizeram o mesmo raciocínio. Ao invés de defedender melhorias em vários terminais, unir esforços para alavancar o aeroporto de Passo Fundo.

Injeção na testa

A cada visita presidencial para inaugurar conjuntos habitacionais, construtores apressam-se em decorar um apartamento. Pois deveriam deixá-lo nu, sem móveis e equipamentos. Daria para mostrar a tão ilustre visita a real do espaço, geralmente obedecendo à Lei da Lata da Sardinha. O porém de sempre é que, de graça, até injeção na testa.

Muy amigo

Ocorre que este abacaxi plantado na horta teria causado irritação no presidente Lula, que, ao mesmo tempo, critica o avanço destas emendas. Inicialmente, o STF informou que não cabe ao tribunal retificar decisão de um dos seus membros. É mais um capítulo da atribulada relação entre o Congresso e o STF.

Doação ao Pão dos Pobres

Longo, presidente da Agas, e irmãos doaram computadores para a instituição TÂNIA MEINERZ/JC

Em reconstrução após a tragédia climática, a Fundação Pão dos Pobres ganhou um reforço importante para o aprendizado das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Foi inaugurado o laboratório de informática Antônio e Iole Longo, equipado com 25 computadores adquiridos pelos cinco filhos do casal que dá nome à nova sala. Além do presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, as irmãs Águeda, Berenice, Elise e Carla participaram da cerimônia. Depois, Longo subiu a Serra para participar do Mapa Econômico em Bento Gonçalves.



Dupla campeira

O governador Eduardo Leite recebeu o título de Cidadão de Alegrete, homenagem proposta pelo vereador Luciano Belmonte e aprovada por unanimidade pelos demais edis. O líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP), que representa a região na Assembleia Legislativa, prestigiou o evento. Oigalê, tchê!

Amigos para sempre

Quem tem amigos não morre pagão, diz o ditado. Nos tempos que correm, quem tem telefone resolve qualquer parada. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ligou para o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, na tentativa de resolver a tensão causada pelo ministro Flávio Dino sobre as emendas Pix.

Distribuição de farpas