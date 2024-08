Lula e Leite trocam farpas em palanque em Porto Alegre

Um embate nos discursos do presidente da República e do governador do RS marcou a inauguração do residencial Morada da Fé, na Lomba do Pinheiro em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (16).

declarações que Luis Inácio Lula da Silva (PT) deu nesta manhã em entrevista à Rádio Gaúcha . O petista havia dito que "não faz política para o governador" e que Leite "nunca está contente" com a ajuda oferecida ao Estado pelo governo federal. Ao discursar aos presentes, Eduardo Leite (PSDB) buscou rebater as. O petista havia dito que "não faz política para o governador" e que Leite "nunca está contente" com a ajuda oferecida ao Estado pelo governo federal.

Na frente do presidente, o tucano disse que "governador também não faz política para presidente: os dois têm que fazer política para o povo, é o que nos une", e também afirmou que, embora agradeça a ajuda federal, ao cobrar por mais agilidade na entrega de recursos, representa os anseios do povo gaúcho, além de enumerar dificuldades enfrentadas no comando do RS, como falta de recursos, estiagem e a pandemia.

Ao se referir a vaias pontuais que recebeu de apoiadores de Lula, Leite disse que, no governo anterior, era também vaiado pela "claque" de Jair Bolsonaro (PL).

Apesar de, no início do evento, ter pedido à plateia não vaiar Leite, o que foi acatado pelos apoiadores, em sua vez de discursar, Lula assumiu o microfone visivelmente irritado, e rebateu a fala do chefe do Executivo Estadual. "Se outro presidente trazia uma claque para te vaiar, aqui são trabalhadores", declarou.

"Quando teve seca, o governo federal esteve aqui com seis ministros". Apesar da irritação, Lula também pontuou: "Eduardo, quero que toda vez que você olhar para o governo federal, saiba que tem um amigo".

Durante a fala dos petistas, sobraram farpas até para o ministro da secretaria extraordinária da reconstrução do RS, Paulo Pimenta. "Pimenta, você tem que entregar para a imprensa tudo o que estamos fazendo", cobrou; e para setores da economia tradicionalmente avessos ao petista. "O agronegócio está reclamando do quê? Nunca antes o agro teve um Plano Safra como esse", e salientou que "eu não sou gestor, sou politico. Gosto de fazer política e faço porque acredito nas coisas".

A solenidade marcou a entrega de 173 unidades das 480 do Morada da Fé. Dessas, 41 são destinadas a famílias atingidas pela enchente e que aguardavam a conclusão da obra, que ficou paralisada por cerca de 10 anos.

Adicionalmente, houve a entrega simbólica de chaves para três famílias contempladas pelo programa Compra Assistida, do MCMV Reconstrução, que tem 129 famílias elegíveis para escolha de imóveis prontos adquiridos pelo governo federal.

Agora, Lula participa da entrega do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Conceição, em Porto Alegre e, na sequência, irá para São Leopoldo, na inauguração do novo viaduto da Scharlau, na BR-116.