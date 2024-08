Lula inaugura Centro de Oncologia do GHC e assina PAC para novas alas no complexo

inauguração do Centro de Oncocologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) Em agenda pelo RS que incluiu a entrega de unidades do programa Minha Casa, Minha Vida, e a inauguração de obras viárias na Scharlau, em São Leopoldo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na tarde desta sexta-feira (16), da, gerido pelo Ministério da Saúde.

O complexo é resultado de R$ 144 milhões em investimentos. A unidade poderá atender, diariamente, até 60 pessoas no serviço de radioterapia e também terá 14 leitos para transplante de medula óssea. Além de Lula, o evento teve falas do governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e do diretor-presidente do GHC, Gilberto Barrichello.

A ocasião também foi marcada pela assinatura de uma autorização para a contratação de duas obras para a rede de saúde, no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC): o Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia e o Centro de Atendimento ao Paciente Crítico e Cirúrgico.

Leite e o presidente trocaram alfinetadas elogiou a ministra da Saúde, pontuando que escolheu Nísia por ser muito respeitada pelos governadores, senadores e deputados quando ocupada a presidência da Fiocruz. Em uma fala de pouco mais de meia hora, e bem mais descontraída que a que marcou o evento realizado de manhã na Lomba do Pinheiro - no qualpor meio de seus discursos -, Lula brincou com Barrichello, fazendo alusão ao automobilista homônimo, ao dizer que “você não tem nada a ver com o Barrichello da corrida, você é muito rápido”, e voltou a dizer que se sente bem consigo mesmo, “aos 78 anos e apaixonado”. O presidente também, pontuando que escolheu Nísia por ser muito respeitada pelos governadores, senadores e deputados quando ocupada a presidência da Fiocruz.

Sobre o complexo hospitalar, o presidente da República falou da relevância da iniciativa, citando seu próprio tratamento contra um câncer de laringe, em 2011. “Eu fiz quimioterapia, radioterapia, e sei a importância dessa máquina que vocês compraram para ajudar a salvar vidas”, disse.

Em sua fala, Leite ressaltou a necessidade de centros especializados em oncologia face à incidência de câncer no RS. “Dados demonstram que entre 2025 e 2027 os casos de câncer cresçam cerca de 7% no Brasil. Mas no Estado, e com uma população mais envelhecida, esses casos podem crescer cerca de 15%, portanto é importante que haja diagnóstico e tratamento precoces”. Apesar de ter recebido vaias de parte do público presente ao ser anunciado, Leite recebeu aplausos quando citou que os profissionais que sustentam a estrutura do GHC merecem reconhecimento.

Enquanto o evento acontecia no estacionamento do GHC, trabalhadores vinculados ao Sindisaúde-RS e à Associação dos Servidores do GHC (Aserghc) realizaram um protesto contra a gestão do grupo e por avanços nas negociações do vale-alimentação. Segundo a assessoria de imprensa do Sindicato, a medida favoreceria principalmente os afetados pela enchente.