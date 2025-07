Defesa Civil contabiliza prejuízos em 23 cidades em razão da chuva no RS

Um total de 23 municípios gaúchos notificaram prejuízos à Defesa Civil do Rio Grande do Sul por conta da chuva do final de semana, segundo boletim divulgado nesta terça-feira (29) pela Coordenadoria da Defesa Civil Estadual. No Litoral Norte, as praias de Capão da Canoa e Pinhal sofreram danos em razão da chuva. Em Balneário Pinhal, a prefeitura comunicou casas destelhadas, árvores caídas e diversos postes cairam. Parte do município ficou sem energia elétrica.

Em Capão da Canoa, a Defesa Civil do município informou a queda de estrutura de prédio em construção sobre uma casa. A prefeitura diz que foi necessário o fechamento de unidades de saúde e houve danos em telhados de prédios públicos e residências. Em função da instabilidade forte, houve a interrupção de energia elétrica em grande parte do município. Os efeitos da ressaca do mar pelo ciclone extratropical na orla de Capão da Canoa foram sentidos. Tramandaí teve vários postes tombados e vários pontos na cidade sem energia elétrica.

A Defesa Civil estadual disse que Barra do Ribeiro registrou casas parcialmente destelhadas, vários postes danificados e diversos pontos na cidade sem energia elétrica e internet. Em Cachoeira do Sul, a prefeitura notificou alagamento às margens da rodovia BR-153. Foi realizada a colocação de sinalização na área de alagamento. Em Capivari do Sul, houve a queda de dois postes de energia elétrica na rodovia RSC 101. No município de Caraá, a Defesa Civil reportou casas parcialmente destelhadas e árvores caídas.

As comunidades de Fraga, Linha Padre Vieira, Alto Vila Nova, Passo Osvaldo Cruz, Pedra Branca, Alto Pedra Branca, Rio dos Sinos, Vilinha e Bocó ficaram sem energia elétrica.

No município de Cerro Grande do Sul houve o isolamento de local em razão da queda de poste de energia elétrica. Cidreira ficou sem luz. A cidade de Erechim comunicou o desabamento parcial de uma residência. Em Imbé, a Defesa Civil reportou casas parcialmente destelhadas, algumas árvores caídas, vários postes tombados e diversos pontos e bairros da cidade sem energia elétrica. Parte do telhado da garagem da prefeitura destruída e alguns veículos da frota danificados. Queda de um poste de iluminação pública sobre a Ponte Giuseppe Garibaldi.

Na cidade de Itati, a instabilidade resultou em queda de energia elétrica. Em Maquiné, tiveram casas destelhadas já atendidas com lonas. A Coordenadoria Regional de Mostardas reportou prejuízos e prédios públicos e casa particulares com destelhamento; queda de árvores e de postes de energia; alagamentos; falta de energia elétrica. Osório registrou casas parcialmente destelhadas, árvores caídas, postes tombados e vários pontos na cidade sem energia elétrica. Houve a queda de uma placa

publicitária que atingiu a rede de energia elétrica. Prédio destelhado.

Palmares do Sul comunicou residências parcialmente destelhadas e outras com telhados danificados, postes e árvores caídos, e diversos pontos da cidade sem energia elétrica. Pelotas comunicou danos em árvores, alagamentos pontuais, queda da estrutura de um toldo na entrada do Centro de Eventos e de uma placa na fachada de um prédio comercial da área central. Também reportou queda de energia em alguns bairros, além da suspensão dos atendimentos nas UBS do Laranjal e da zona rural.

Piratini reportou queda de árvores na ERS-702 devido aos fortes ventos. Rio Grande comunicou queda de árvores na BR-471, além de danos em fios na rede de alta tensão. A concessionária de energia elétrica e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados. Na cidade de São Lourenço do Sul, o município reportou alagamento na avenida São Lourenço, nas margens do Arroio São Lourenço. Tavares teve queda de postes de energia elétrica. Turuçu registrou falta de energia elétrica. No município de Xangri-lá, a Defesa Civil comunicou colapso na plataforma de pesca.