Municípios do Litoral registram danos causados por ciclone extratropical

O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada de segunda-feira (28) e se estendeu pela manhã subiu o nível do mar e causou estragos no Litoral Norte. São diversos relatos de ondas violentas que avançaram pela faixa de areia e invadiram as ruas, além dos fortes ventos trazidos pelo fenômeno, causando estragos em residências e ocasionando a falta de luz e queda de postes.

No município de Imbé, a última atualização da Defesa Civil consta cerca de 20 casas parcialmente destelhadas, seis árvores e cerca de 30 postes caídos. A garagem da prefeitura, que comporta a frota da cidade, também foi severamente afetada. O comandante da organização, Vinicius Haubert, destaca que grande parte da cidade ainda está sem energia e que houve dois incêndios em casas de madeira — por conta da falta de luz, moradores acenderam velas que culminaram no acidente. Com o mar arrefecendo, há bastante sujeira na beira devido à ressaca.

As águas também invadiram as ruas de Rainha do Mar, município vizinho a Osório e próximo de Imbé. O principal motivo é a velocidade do vento, que chegou aos 100 km/h. Durante a madrugada desta terça, as rajadas seguiram, mas em menor intensidade. Haubert destaca que ainda há, durante a manhã, ventos em menor escala e sem condição de causar novos estragos.

Em Xangri-lá, o secretário de segurança e coordenador da defesa civil municipal, Wolfgang Trein, explica que os ventos foram fortes, mas não são muitas as casas atingidas. Ainda assim, algumas foram afetadas e, nesta terça, o foco está em recuperar as residências das pessoas mais necessitadas. Ele ainda destaca que foram muitos postes derrubados. De madeira e antigos, já haviam tido sua troca solicitada, mas sem êxito. A consequência é a falta de luz, que atinge boa parte da cidade neste final de manhã.

Trein salienta que o mar segue agitado. Foi ele o responsável por danificar a plataforma de Atlântida, fundada em 1975 e interditada desde 2023. O secretário conta que, nesta madrugada, um segundo pedaço da estrutura foi derrubado pela água. A parte superior, inclusive, já estava condenada e não seria recuperada, conforme um estudo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) para a cidade, explica. O problema, agora, é que os destroços estão soltos no mar e causam riscos para banhistas.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Capão da Canoa e aguarda o retorno para atualizar a publicação.