Ciclone se afasta, vento perde força e RS terá semana fria

O ciclone extratropical que castigou parte do Rio Grande do Sul do Brasil nesta segunda-feira (28) começa a se afastar do continente na terça (29), em direção ao alto mar. Com isso, o vento perde força em quase todo o Estado, embora ainda sejam esperadas rajadas entre 40 e 60 km/h no Litoral. A tendência é de gradual retorno da estabilidade, com predomínio de sol em diversas regiões ao longo do dia e frio.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o vento também acalma. O dia terá mínima de 7°C e máxima de 16°C, com tempo firme e predomínio de sol, apesar de nuvens persistirem na manhã. A massa de ar seco e frio que avança pelo Estado garante temperaturas baixas durante boa parte do dia, especialmente nas primeiras horas. Na quarta (30), o tempo segue firme, com frio intenso ao amanhecer e poucas nuvens.

A ventania desta segunda, provocada pela passagem do ciclone, teve efeitos severos principalmente no Sul e no Leste do Estado, onde foram registradas as rajadas mais fortes. Em Porto Alegre, o vento chegou a 106 km/h na zona Sul da cidade. No Sul gaúcho, as rajadas atingiram 102 km/h, e no Litoral, ultrapassaram os 100 km/h. Houve queda de árvores, postes, destelhamentos e colapsos estruturais em diversas cidades.

O impacto foi sentido especialmente no setor elétrico. Segundo balanço da CEEE Equatorial, mais de 393 mil clientes chegaram a ficar sem luz por volta das 11h30, no auge do evento, o que representava mais de um milhão de pessoas afetadas. Nesse sentido, as cidades mais atingidas foram Porto Alegre, Osório, Capão da Canoa e Viamão.

No Planalto Sul de Santa Catarina, o ciclone também provocou rajadas violentas. Na Serra do Rio do Rastro, os ventos atingiram 132 km/h. O fenômeno, que se formou ainda na noite de domingo sobre o Rio Grande do Sul, chegou a apresentar pressão de 995 hPa, segundo a MetSul Meteorologia.

Agora, com o centro do ciclone cada vez mais distante, a tendência para os próximos dias é de tempo firme e frio em todo o Estado. As madrugadas mais geladas devem ser as desta terça, da quarta e quinta-feira. Pode nevar nos Campos de Cima da Serra.

O período de sol culmina em uma quinta-feira com temperaturas mais elevadas, quando as máximas devem ultrapassar os 20°C na maior parte do Estado. Na sexta, no entanto, o retorno da instabilidade: a nebulosidade aumenta ao longo do dia, especialmente a partir do Oeste e do Sul, onde o céu pode ficar nublado a encoberto. Nessas regiões, há chance de chuva.