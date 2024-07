Feirão de vagas do Sine em Porto Alegre

O Sine sediará uma estrutura no Largo Glênio Peres que abrigará cerca de 50 empresas com ofertas de trabalho. Ela já está sendo preparada, tendo como colega de área uma agência montada da Caixa.



Heinze e os alemães...

Com o pé que é um leque para voltar ao Senado, o senador Luis Carlos Heinze (PP) retorna ao batente no dia 6 de agosto, quando expira sua licença médica. E volta ressuscitando um antigo projeto de proteção contra as cheias da Região Metropolitana. Trata-se do projeto revitalizado dos alemães para o Muro da Mauá, que tantas vezes abordei na página, com acréscimos... Heinze diz que vai submetê-la à Comissão Calamidade RS do Senado.

...revisto e ampliado

O tema de um projeto ampliado para evitar inundações na Região Metropolitana de Porto Alegre, especialmente entre a Capital e o Vale do Sinos, chegou a ser debatido na década passada. Na época, o PAC Prevenção de Enchentes e a Metroplan avaliaram o custo em R$ 1,3 bilhão para executar as ações.

Choque elétrico

Alíquota para compra de modelos no exterior aumentará de 10% para 18% em julho; a tarifa alcançará 35% até 2026. O repasse aos compradores não será imediato porque as revendas trataram de encher os pátios com a alíquota antiga.

A areia que complica

O que fazer com toda areia trazida pela enchente carece de solução. A Fepam alega que não pode ser usada na construção civil porque está contaminada. Há quem pense que a única solução seria construir uma ilha artificial em algum ponto abaixo do Gasômetro. Outro problema é o desafio do assoreamento, é tão complicado que não há onde depositar o lodo e areia do Guaíba e afluentes.

Correção

A propósito da nota sobre o prédio do INSS invadido no Centro Histórico de Porto Alegre, o que falta não são banheiros, mas chuveiros, o que inviabiliza o uso residencial. Há mais problemas no prédio, como alagamentos crônicos causados pela caixa d'água, transformadores sucateados entre outras deficiências.

Quintal em chamas

Apesar das chamas no Pantanal, dizem que o presidente Lula está satisfeito com o PIB e inflação sob controle, embora haja controvérsias nesta última alegria. Mas se Lula visse os telejornais europeus ficaria alarmado com as reportagens sobre a violência no Rio de Janeiro, com os exércitos em constante confronto - policiais, traficantes e milícias.

Novidades na Cultura

Chega amanhã a Porto Alegre com boas novidades a ministra da Cultura, Margareth Menezes. Ela anunciará uma Lei Rouanet RS. Se for confirmado o valor, será de R$ 150 milhões.

Devagar se vai ao longe

A Condor celebra 95 anos de história seguindo o mesmo propósito desde a fundação: estar presente em todos os lares e negócios do País. Fundada em São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, pelo imigrante alemão Augusto Emílio Klimmek, a Condor foi a primeira a produzir escovas dentais infantis com uma máquina que chegou da Alemanha de navio. Quem já não usou uma escova dessa marca?

Invencível dificuldade

Prestes a completar 111 anos neste mês de julho, o Esporte Clube Cruzeiro debate desafios para manter suas atividades a pleno. O que mais preocupa é a extrema dificuldade financeira do clube, o que impacta nos diversos departamentos, inclusive o futebol. O nosso colega aposentado Roberto Brenol Andrade foi goal keeper do time.

A água levou