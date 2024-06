Tudo tão estranho...

Cavalo no telhado, égua em apartamento no terceiro andar e barcos no Aeroporto Salgado Filho. A corrente de solidariedade de todos os cantos e uma massa enorme de voluntários ajudaram a amenizar esse povo sofrido que, de uma hora para a outra, ficou sem eira nem beira. Nem nos mais loucos pesadelos e nas mais desvairadas fantasias alguém cogitou reunir estas três circunstâncias. Se as dissesse antes da enchente, seria remetido non stop para um psiquiatra.

O refúgio dos fantasmas

Faleceu o advogado Luis Fernando Araújo Ehlers, conhecido como Lulu, prestes a completar 80 anos. É uma amizade de 60 anos que iniciou nos bons tempos de Porto Alegre, dos bares e boates que lotavam a avenida Independência na década de 1960. O bar-chopp foi uma instituição que era o diferencial de Porto Alegre, espaços variados mas não grandes. Neles se formaram grupos de amigos que atravessaram décadas, maioria da geração.

As boates, também pequenas, lotavam a avenida ainda com canteiro central. Começando pela rua Garibaldi, tínhamos o Whisky Agogô do Ruy Dallapicola, a Vila Velha, do Carlos Heitor Azevedo, o Barroco e o Barroquinho, do Éldio Macedo, e o soberano Butikim, do Ruy Sommer. A salvação das madrugadas era a Tia Dulce, no lado oposto, que começou por causa da sopa de cebola de levantar defunto, misturado com gente que saia das boates depois do fecha. Ficava aberto fácil até 5h da manhã. Nos fundos, a casa de tangos Mano a Mano, de Ruben Val. Mais acima, uma carrocinha de cachorro-quente. Foi lá que certa madrugada um grupo de riquinhos arrogantes inticou com a namorada de um japonês. Péssima ideia. O cara era faixa-preta. Deu HPS.

Na esquina com a Garibaldi, hoje uma Panvel, o Stylo Bar era meu chão no início da segunda metade dos anos 1960. Foi lá que conheci o Luiz Fernando, em uma roda eclética que virava noites e parte das madrugadas. A roda já perdeu gente como uruguaianense e Ubirajara Raffo Constant, o Bira Tucho, com suas histórias e causos, o advogado Nelson Regis Stronge, que falava um poliquês misturada com gíria, o historiador Voltaire Schilling e o divertido Samuel, sob a batuta dos garçons, os irmãos Blanco. Qualquer mesa de bar dá um livro. No último estágio, o bar virou Barcacinha, do ex-prefeito Sereno Chaise; colado, o Cine Vogue, hoje uma cafeteria.

Mas é do Stylo Bar que quero falar. A nossa mesa ficava ao fundo, encostada no balcão. Quantas noites e madrugadas ficávamos lá rindo e jogando conversa fora ou salvando o Brasil, saboreando o filé alto ou o picadinho de carne com arroz e farofa, tudo regado a chope. Vezes sem conta procurei descrever o retrato falado do ambiente. Em particular, uma imagem que ficou na lembrança e volta à tona quando passo na frente em dias de chuva: eu sentava do lado da janela que dava para a Garibaldi, e em noites chuvosas, abandonava a conversa que ficava como música de fundo para me fixar numa cena que me confortava, a chuva caindo iluminada por uma luminária e, no canto, um galho de jacarandá dançando com o vento.

Não me perguntem porquê, mas era um tranquilizante natural embalado pela conversa da roda, às vezes em voz baixa, contando histórias de fantasmas antigos, talvez se refugiando da chuva embaixo da proteção da luminária e ouvindo as histórias dos fantasmas futuros que, mais dia, menos dia, se reunirão todos.