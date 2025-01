Referência em luxo e off road, Mercedes-AMG G 63 estreia nova geração

O modelo atualizado chega ao Brasil com desempenho aprimorado e modernos assistentes de condução. Lançado em 1979, o veículo mantém sua inconfundível aparência e extrema capacidade fora de estrada, cobrando alto por isso: o preço público é de R$ 1.989.900,00.

O novo Mercedes-AMG G 63 vem equipado com um motor V8 biturbo de 4.0 litros, que rende 585 cv de potência e torque máximo de 850 Nm. O propulsor conta com sistema de eletrificação de 48 volts e gerador de partida integrado, ganhando 20 cv e 200 Nm adicionais por tempo limitado.

Além da poderosa motorização, a suspensão hidráulica com estabilização ativa de rolagem e amortecimento ajustável adaptativo também determina o comportamento diferenciado do veículo. Sua atuação permite obter as condições ideais de tração, causando maior estabilidade e precisão ao volante.

A transmissão de nove marchas mantém o V8 na faixa de rotação ideal, sempre combinando eficiência e agilidade. As características funcionais do câmbio podem ser reguladas por meio de cinco diferentes programas de configuração.

Elementos de design marcantes conferem ao novo Mercedes-AMG G 63 sua aparência única. O novo para-choque frontal, por exemplo, apresenta três aletas verticais diante das entradas de ar, além de detalhes em aço inoxidável. A tampa de combustível em cromo prata com detalhes em preto, as pinças de freio pintadas de prata, os discos de freio perfurados e as novas rodas de liga-leve de 22 polegadas também são destaques no exterior.

No interior, o volante com três raios duplos em couro napa denota esportividade. O símbolo AMG aparece, além do volante, no display central, nas soleiras das portas e nos descansos de braço dos bancos dianteiros.

Um pacote opcional aplica acabamento em fibra de carbono nas capas do estepe e dos espelhos retrovisores, em insertos do para-choque e no protetor inferior dianteiro e traseiro da carroceria. O kit ainda inclui uma grade do radiador em cromo escurecido.