Rampage com motor 2.2 turbodiesel se sai bem em qualquer situação

Automotor recebeu a versão Laramie da picape para um período de testes mais prolongado, que incluiu o feriado de Carnaval. Com isso, pudemos dirigir em diferentes ambientes: na cidade, em rodovias e também no fora-de-estrada - em todas as situações, a Rampage ficou muito à vontade.

No uso urbano, a robustez do veículo se sobressaiu, permitindo encarar sem receio lombadas, buracos e as tampas de bueiro mal niveladas que caracterizam tão bem as ruas e avenidas de Porto Alegre. Da mesma forma, o dinamismo agradou, com boa dirigibilidade e capacidade de manobra.

Nas estradas, a Rampage Laramie 2.2 turbodiesel proporcionou conforto em marcha, com o motor sempre trabalhando nas marchas mais altas do câmbio automático de nove velocidades. Além de economia de combustível, essa calibração significou menos ruído na cabine.

O desempenho rodoviário foi bastante satisfatório, graças às acelerações e retomadas de velocidade mais rápidas, que resultam em agilidade. As suspensões independentes, McPherson na dianteira e multibraços na traseira, garantiram contornos de curvas precisos e estáveis.

Já no off road, a tração 4x4 e os recursos eletrônicos de assistência à condução se traduziram em segurança e desenvoltura. Andando sobre piso de cascalho e terra, a Rampage entregou aderência e controle direcional o tempo inteiro.

Desenvolvido globalmente e preparado especificamente para as necessidades da América do Sul, o novo propulsor turbodiesel de quatro cilindros em linha, 16 válvulas e 2.184 cm³ desenvolve 200 cv de potência a 3.500 rpm e 450 Nm aos 1.500 giros. Entre seus destaques técnicos estão o cabeçote de alumínio, duplo comando de válvulas, coletor de admissão variável, injeção de combustível de alta pressão e turbocompressor com geometria variável.