GWM Brasil lança o SUV Tank 300, com propulsão híbrida

O veículo promete "aventuras luxuosas", ao aliar grande capacidade off road com requinte, conforto e muita tecnologia. Estreando como modelo 2026, o Tank 300 tem preço especial de lançamento válido apenas para o mês de abril: R$ 333 mil - a partir de maio, um novo valor será definido pela Great Wall Motors.

O SUV 4x4 é um híbrido tipo plug-in, que oferece a opção de carregar também por tomada a bateria de 37,1 kWh de capacidade. A autonomia completamente elétrica é de até 75 quilômetros, de acordo com o Inmetro.

Seu motor 2.0 turbo a gasolina recebe o apoio de um propulsor elétrico, que fica entre a unidade a combustão e a transmissão automática de nove marchas. A potência combinada atinge 394 cv, com 750 Nm de torque total.

O sistema híbrido possui três níveis de intensidade da frenagem regenerativa, bem como um modo que "poupa" bateria para quando o motorista preferir a mobilidade 100% elétrica. Além disso, há também três configurações de gestão da energia.

A opção "EV" prioriza o motor elétrico para a rodagem urbana, enquanto a "HEV" combina os dois propulsores para otimizar o consumo de combustível, sendo indicada para uso misto em longas distâncias e para o off road. Já a configuração "Inteligente" faz o motor a combustão recarregar a bateria enquanto o veículo está em movimento, tornando-se ideal para rodovias e longas distâncias.

A tração 4x4 disponibiliza marcha reduzida e bloqueio eletrônico dos diferenciais dianteiro, traseiro e central. Isso significa que é possível desatolar um Tank 300 mesmo que três rodas percam totalmente a aderência.

A eletrônica embarcada é sofisticada, começando pelos nove modos de condução, que ajustam diversos parâmetros do veículo. Outro recurso, acionado por um simples botão, diminui o raio de giro do Tank 300 em até 20%, facilitando manobras. Já o Controle de Cruzeiro Off-Road auxilia em terrenos muito acidentados, gerenciando acelerador e freios entre 4 e 12 km/h de velocidade.

Na cabine, o novo SUV importado pela GWM apresenta acabamento de alto padrão e muitos "mimos" para os ocupantes: revestimentos "soft touch"; console central climatizado para manter bebidas frias ou aquecidas; aquecimento do volante de couro; bancos em couro Nappa com regulagens elétricas, massagem, ventilação e aquecimento nos dianteiros; iluminação ambiente configurável; teto solar elétrico; dispositivo de anulação de ruídos internos; painel com duas telas Full HD de 12,3 polegadas; entre outros atributos.

"Estamos muito entusiasmados com o lançamento do Tank 300 no Brasil. Este modelo reflete nossa filosofia de oferecer não apenas veículos com alto desempenho, mas também produtos que atendam aos padrões de luxo e tecnologia exigidos pelo mercado. Um híbrido robusto e sofisticado, o Tank 300 é a escolha perfeita para aqueles que buscam aventura, mas não abrem mão de conforto e sofisticação", frisa Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

Manopla de câmbio tipo manche de avião foi escolha específica para o mercado brasileiro