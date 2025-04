Mercedes-Benz disponibiliza seu esportivo de alto desempenho

A marca passa a oferecer no Brasil, sob encomenda, pelo preço de R$ 1.697.900,00, o novo Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Coupé. A segunda geração do esportivo agora é equipada com sistema híbrido e, pela primeira vez, adota tração integral totalmente variável.

O trem de força se constitui de um motor V8 biturbo de 4.0 litros (612 cv e 850 Nm) no eixo dianteiro e de um propulsor elétrico (204 cv e 320 Nm) no eixo traseiro, mais a transmissão automática de nove marchas. Atuando diretamente sobre as rodas traseiras, a unidade elétrica converte sua energia de forma mais direta em impulso para arrancar, acelerar ou ultrapassar.

A bateria de íons de lítio de 400 volts tem suas 560 células resfriadas individualmente, garantindo elevado rendimento, entregando 70 kW de potência contínua e 150 kW de potência de pico. A recarga é realizada por meio do carregador de bordo de 3,7 kW com corrente alternada em um aparelho de parede (wallbox) ou tomada doméstica.