A segunda geração do SUV desembarca em solo brasileiro com avanços de estilo e tecnologia. O modelo passa a ter oito opções, quatro com propulsão 100% elétrica e quatro com motor a combustão - os preços vão de R$ 490 mil a R$ 770 mil.

As versões elétricas são inéditas e visam atrair um novo público. Conforme a variante, o carro vem com um ou dois propulsores elétricos: no primeiro caso, a tração é traseira; no segundo, nas quatro rodas. A energia vem de uma bateria de íons de lítio de 100 kWh. A recarga de 10% a 80% da bateria leva cerca de 20 minutos em um posto de alta velocidade.

O novo Porsche Macan ficou com visual mais esportivo, graças à inclinação do capô e aos elementos aerodinâmicos pronunciados. Faróis divididos em duas partes, portas sem moldura e traseira "musculosa" complementam o design atualizado.