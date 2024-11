Mitsubishi Motors reformula completamente a picape Triton

A sexta geração do utilitário entra em pré-venda a partir do próximo mês, e as primeiras unidades devem chegar às concessionárias a partir de janeiro de 2025. Produzida nacionalmente, na fábrica de Catalão (GO), a nova Triton terá seis diferentes versões, com preços indo de R$ 249.990,00 a R$ 329.990,00. O modelo contará com duas opções top de linha: a Katana, com proposta mais jovem e esportiva, e a HPE-S, de estilo mais clássico.

As evoluções da picape começam por um novo chassi, que vem acompanhado de uma nova carroceria. Mais leve e mais rígida, a estrutura também supera as medidas da antecessora, com 130 mm a mais na distância entre-eixos, 20 mm no comprimento total e 50 mm extras na largura.

O novo design externo evoca robustez e sofisticação, sem deixar de lado a esportividade. A dianteira possui grade frontal dividida em três partes, mais ampla e larga do que na geração anterior, o que também vale para o para-choque. O conjunto óptico dianteiro ostenta luzes diurnas em LED com assinatura em "L", enquanto na traseira as lanternas igualmente de LED apresentam formato em "T".

O interior da Mitsubishi Triton é totalmente novo, além de mais espaçoso. O ambiente moderno mescla telas sensíveis ao toque com botões e mostradores físicos. O acabamento se notabiliza pelo uso de materiais de qualidade elevada, incluindo couro premium.

Toda a gama da picape é equipada com um novo motor turbodiesel, de dupla turbina e 2.4 litros, que entrega 205 cv de potência e 469,4 Nm de torque. Acoplada ao propulsor, vem a transmissão automática de seis velocidades com calibração adaptativa Invecs-II.

Aprimorado, o sistema de tração 4x4 oferece quatro modos de operação, incluindo a marcha reduzida. Sete opções de direção (Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand e Rock) ajustam o desempenho do veículo conforme o piso.

Também novo, com curso 20 mm maior, o conjunto de suspensão foi projetado para proporcionar o máximo conforto, segurança e estabilidade em qualquer tipo de terreno. Na dianteira, há duplos braços sobrepostos; já a traseira utiliza feixe de molas.



Todos os comandos do cockpit estão alinhados, o que torna o manuseio mais intuitivo