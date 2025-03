O mais dinâmico Porsche 911 Carrera S da história está a caminho

Relançado pela marca alemã no começo deste ano, o modelo já está em pré-venda no Brasil, com preço sugerido de R$ 1.080.000,00 para a versão Coupé e R$ 1.130.000,00 para a Cabriolet. As primeiras entregas para compradores daqui estão previstas ainda para o primeiro semestre de 2025.

O icônico motor boxer de seis cilindros e 3.0 litros biturbo foi fundamentalmente atualizado para o novo 911 Carrera S. O resultado é um aumento significativo de potência: são 480 cv, acréscimo de 30 cv em relação ao antecessor, e 530 Nm de torque.

Para obter tal desempenho, a Porsche equipou o carro com novos turbocompressores e otimizou o sistema de resfriamento do ar de admissão, entre outras medidas. A transmissão automática de dupla embreagem e oito marchas entra na equação que resulta em aceleração de zero a 100 km/h em 3,3 segundos.

O Carrera S ganhou escapamento esportivo e um "upgrade" na tecnologia de vetorização de torque. Os freios com pinças vermelhas e discos de 408 mm na dianteira e 380 mm na traseira foram atualizados, garantindo desaceleração contundente.

A hidráulica dos amortecedores sofreu aperfeiçoamentos em comparação ao modelo anterior, entregando dirigibilidade mais precisa e reativa. A direção é mais direta, e o reajuste da geometria do eixo dianteiro permite mais agilidade, bem como maior estabilidade em altas velocidades.

Em harmonia com o design externo elegantemente esportivo, o interior do Porsche 911 Carrera S proporciona sofisticação. Bancos, encostos de cabeça, painel de instrumentos e painéis das portas são revestidos com couro de textura lisa. Bancos traseiros rebatíveis estão disponíveis sem custo adicional como alternativa ao layout interno padrão de dois lugares da versão Coupé - a Cabriolet possui bancos traseiros de série.