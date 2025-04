Lexus NX ganha inédita opção híbrida com recarga por tomada

Disponível em versão única, o NX 450h já está à venda nas concessionárias da marca por R$ 457.990,00. Com seu conjunto motriz eletrificado, o SUV premium combina desempenho, tecnologia e eficiência.

O motor a combustão de 2.5 litros e quatro cilindros, com 187 cv de potência e 231,3 Nm de torque, recebe o suporte de dois propulsores elétricos - um no eixo dianteiro, que gera 182 cv e 264,5 Nm, e outro no traseiro, que rende 54 cv e 118,6 Nm. A potência total combinada atinge 308 cv, permitindo aceleração de zero a 100 km/h em 6,3 segundos.

O veículo também conta com sistema de tração integral controlado eletronicamente, que ajusta a distribuição de torque entre os eixos para diferentes condições de uso e estilos de condução. A transmissão é continuamente variável do tipo planetária, com tecnologia que substitui conexões mecânicas por comandos elétricos.

A bateria de íons de lítio com 18,1 kWh de capacidade oferece até 55 quilômetros de autonomia no modo 100% elétrico. No uso híbrido, o Lexus NX 450h alcança consumo médio de 14,5 km/l na cidade e de 12,7 km/l na estrada, segundo o Inmetro. O carro vem de série com um carregador portátil e outro de parede (wallbox) - este capaz de recarregar a bateria totalmente 2h45min.