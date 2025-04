Novo Audi RS 3 Sedan tem desempenho e visual empolgantes

O esportivo está sendo lançado no Brasil em duas versões, RS 3 Sedan e RS 3 Sedan Track, com respectivos preços de R$ 659.990,00 e R$ 714.990,00. Sob o seu capô, vem instalado um motor turbo de 2.5 litros, com cinco cilindros em linha, que rende 400 cv de potência entre 5.600 e 7.000 rpm e torque máximo de 500 Nm entre 2.250 e 5.600 giros.

A performance do propulsor é maximizada pela transmissão automática S tronic de sete marchas, bem como pela tração integral quattro da Audi. A soma destes atributos resulta em aceleração de zero a 100 km/h em apenas 3,8 segundos.

O novo RS 3 Sedan também excede em dinâmica de condução, graças a recursos avançados como o conversor de torque com distribuição variável nas rodas traseiras, o controle binário seletivo das rodas e os amortecedores adaptativos. Paralelo a isso, um ajuste fino da suspensão, que inclui a vetorização do torque do freio, proporciona contorno de curvas com elevada precisão e estabilidade.

O motorista - ou piloto - dispõe de sete diferentes modos de condução por meio do Drive Select, que atua sobre os principais sistemas do automóvel. Um dos modos é específico para pistas de corrida, radicalizando ainda mais o desempenho.

O visual dianteiro do Audi RS 3 se notabiliza pela ampla grade em acabamento preto, além das enormes entradas de ar, que denotam esportividade. A traseira vai na mesma "pegada", ostentando difusores de ar nos cantos do para-choque e duas grandes ponteiras de escapamento em formato oval.

Na cabine, chamam a atenção a arquitetura angular e os materiais nobres de revestimento, que conferem sofisticação e requinte. O volante multifuncional de três raios e base achatada possui botões sensíveis ao toque e uma excelente empunhadura, garantindo firmeza no manuseio. Também são destaques no interior a iluminação personalizada e o quadro de instrumentos digital configurável de 12,3 polegadas.



"Estamos orgulhosos em oferecer novamente o RS 3 Sedan no Brasil, um modelo emblemático que carrega todo o nosso legado nas pistas de competição e ilustra a visão da marca sobre o que é diversão sobre rodas. Nesta terceira geração, o veículo oferece uma combinação inédita de desempenho, controle e tecnologia embarcada", ressalta Gerold Pillekamp, head de marketing e comunicação da Audi do Brasil.

Estilo arrojado e acabamento esmerado tornam a cabine um ambiente aprazível