Inédito no Brasil, Q6 e-tron amplia eletrificação da Audi

O SUV 100% elétrico está sendo lançado em duas versões: Q6 e-tron Performance quattro, que custa R$ 529.990,00, e Q6 e-tron Performance Black quattro, com preço de R$ 569.990,00. O modelo adota a nova linguagem de design da marca alemã e tem condições de percorrer longas distâncias.

A motorização elétrica do Q6 e-tron é ativada por um conjunto de baterias de íon-lítio com capacidade de 100 kWh, que fornecem uma potência combinada de 387 cv e 535 Nm de torque. A autonomia total é de 411 quilômetros, conforme medição do Inmetro, e o veículo acelera de zero a 100 km/h em 5,9 segundos.

A "Plataforma Elétrica Premium" foi projetada pela Audi exclusivamente para essa aplicação, possuindo arquitetura de 800 volts, o que explica o ótimo alcance. Graças à tração integral quattro, o utilitário-esportivo pode enfrentar com desenvoltura qualquer tipo de terreno.

A carroceria do novo Q6 e-tron mede 4.771 mm de comprimento, 2.193 mm de largura, 1.685 mm de altura e 2.889 mm de entre-eixos, contando com porta-malas traseiro de 526 litros e dianteiro de 64 litros. O exterior apresenta estilo minimalista, com linhas mais fluidas e orgânicas, vincos menos proeminentes e conjunto óptico afilado.

O modelo emprega um novo conceito de cabine, combinando design sofisticado, tecnologia, espaço e conforto. O interior é dominado pelas telas digitais: há um display panorâmico (integrado ao quadro de instrumentos virtual) para o motorista e outro específico para o passageiro dianteiro.

O Audi Q6 e-tron vem de série com ar-condicionado automático de três zonas com programação de climatização; porta-malas com abertura/fechamento elétricos; espelhos retrovisores rebatíveis com sistema de desembaçamento; suspensão esportiva; e 10 airbags. Além disso, há muitos recursos de segurança ativa, como alertas de tráfego reverso e saída; assistente de conversão em marcha à ré; câmeras 360 graus; controle de cruzeiro adaptativo; frenagem autônoma; entre outros.