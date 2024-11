Novo Lexus UX 300h desembarca no Brasil em versão única

O crossover urbano chega ao País trazendo a quinta geração de seu sistema híbrido, além de conjunto mecânico mais potente. Repleto de equipamentos de segurança e conforto, o carro custa R$ 299.990,00.

O modelo possui uma estrutura leve e rígida, com uso extensivo de aço de alta resistência. Em função disso, o novo UX 300h alia esportividade a uma condução mais confortável.

O Lexus Hybrid System combina um propulsor 2.0 a gasolina com 152 cv e 184,3 Nm de torque a um motor elétrico de 112 cv e 201,9 Nm. Assim, alcança 198 cv de potência combinada - 14 cv a mais que o antecessor UX 250h.

Além disso, o sistema híbrido fornece energia para recarregar a nova bateria compacta com 60 células de íons de lítio (que substitui a anterior, metálica de níquel). Já a nova transmissão continuamente variável tem a tecnologia "shift-by-wire", que substitui as conexões mecânicas por comandos elétricos, produzindo trocas de marcha mais rápidas e suaves.

O interior do novo Lexus UX 300h ganhou quadro de instrumentos digital com tela de 12,3 polegadas com três diferentes layouts dos mostradores. O carro vem com uma série de recursos de assistência à condução, entre os quais destaque para o sistema de pré-colisão com detecção de pedestres e frenagem automática de emergência.