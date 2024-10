Audi Q8 desembarca no Brasil com novo visual e faróis LED Matrix

Custando a partir de R$ 774.990,00, o SUV de alto luxo com silhueta cupê da marca alemã exibe uma grade com acabamento em preto brilhante e novas linhas internas. O para-choque dianteiro foi sutilmente redesenhado, emoldurando novas entradas de ar proeminentes e integradas à carroceria.

Opcionais, os inovadores faróis com tecnologia HD Matrix LED e luz laser adicional, bem como as luzes diurnas digitais, conferem ao Q8 um estilo ainda mais distinto. Na traseira, as luzes são digitais OLED, disponíveis pela primeira vez no modelo, e uma faixa de LED conecta as lanternas.

O farol LED HD Matrix com luz laser funciona com 24 LEDs e um diodo laser de alta potência. O laser se torna ativo a partir da velocidade de 70 km/h e aumenta significativamente o alcance do farol alto.

O novo Audi Q8 utiliza motorização V6 de 3.0 litros a gasolina, que produz 340 cv de potência e 500 Nm. A transmissão Tiptronic de oito marchas aciona a tração integral quattro. Há ainda um sistema híbrido leve, que aumenta a eficiência do propulsor, formado por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia de partida, que fornece energia ao sistema elétrico principal de 48 volts.

"O Q8 representa o nosso patamar mais elevado em termos de sofisticação, conforto, tecnologia e segurança. Isso sem perder, é claro, o DNA esportivo da marca e dinâmica de condução incomparável. Estamos muito orgulhosos em oferecer no mercado brasileiro a versão renovada do modelo com tecnologias inéditas", destaca Daniel Rojas, presidente e CEO da Audi do Brasil.