Ranger Black é a opção urbana e sofisticada da picape da Ford

O modelo tem presença forte e marcante, com estilo que se diferencia pela grade dianteira, o santo-antônio, os retrovisores e as rodas de 18 polegadas com pintura grafite. Para-choques dianteiros e maçanetas são na mesma cor da carroceria.

Na cabine da Ranger Black, a cor preta também predomina, como era de se esperar, contrastando com detalhes em grafite e metal fumê. O volante é revestido em couro, enquanto a moldura da central multimídia e das saídas de ar exibe acabamento em preto brilhante. Os bancos parcialmente em couro contam com uma textura exclusiva, pespontos aparentes e emblema no encosto.

O conjunto motriz é formado pelo motor Panther 2.0 turbodiesel, transmissão automática de seis marchas e tração 4x2, privilegiando conforto e economia de combustível na cidade. Há quatro modos de condução que ajustam o veículo automaticamente para o melhor desempenho em cada situação de rodagem: Normal, Eco, Rebocar e Escorregadio.

Além de controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa e limitador de velocidade, a Ranger Black vem com faróis 100% LED, sete airbags, câmera e sensor de ré, piloto automático e alarme perimétrico. A novidade da Ford custa R$ 219.990,00.

"A Ranger Black foi feita para o cliente que quer uma picape de verdade, potente e robusta, com a sofisticação de um veículo de luxo para uso na cidade. Ela é única no estilo, na motorização, nos equipamentos e chega com um posicionamento de preço agressivo para conquistar um lugar de destaque nesse segmento", diz Dennis Rossini, gerente de marketing da Ford.