BYD lança o Yuan Pro, seu SUV 100% elétrico mais acessível

Desenvolvido para o público jovem, o utilitário-esportivo compacto chega ao Brasil custando R$ 182.800,00. A garantia geral é de seis anos e, especificamente para a bateria Blade de 45,1 kWh, de oito anos, ambas sem limite de quilometragem.

O motor elétrico do veículo oferece 177 cv de potência e 284,2 Nm de torque máximo, possibilitando aceleração de zero a 100 km/h em 7,9 segundos. Em medições feitas pela fabricante chinesa seguindo os critérios do Inmetro, a autonomia foi de 390 km no ciclo urbano e de 316 km no ciclo rodoviário, com alcance combinado de 356 km. O gasto de energia equivale a um consumo de mais de 50 km/l em um veículo similar com propulsor movido a gasolina.

A tomada de recarga é do tipo 2 e pode alcançar 65 kW de potência, fornecendo 180 km de autonomia em 20 minutos. O sistema "VtoL" vem de série, permitindo que, com o uso de um adaptador, a bateria se transforme em uma fonte de energia que pode ser usada para alimentar equipamentos eletroeletrônicos externos.

Inspirado na atitude espontânea da juventude urbana, o Yuan Pro adota uma linguagem estética mais moderna. Com 1.675 mm de altura, 4.310 mm de comprimento, 1.830 mm de largura e porta-malas de 265 litros, o SUV compacto alia estilo, funcionalidade, espaço interno e capacidade de manobra - detém um dos menores raios de giro do mercado.

No interior, os destaques são a tela giratória de 12,8 polegadas e o painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas. Há ajustes elétricos para os bancos do motorista e do passageiro dianteiro, e seis airbags, sendo dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro).

A segurança ativa está presente com o pacote ADAS 1, que engloba as funções de: controle de estabilidade e de tração, distribuição da força de frenagem, assistência de partida em rampas, piloto automático, freio de estacionamento eletrônico, monitoramento de pressão dos pneus, entre outros.