Audi disponibiliza o inédito Q6 e-tron aos clientes brasileiros

O modelo, que representa a visão da montadora alemã para a mobilidade elétrica premium do futuro, entrou em pré-venda este mês no País. Duas versões podem ser encomendadas: Q6 e-tron Performance quattro e Q6 e-tron Performance Black quattro, com valores a partir de R$ 529.990,00.

Externamente, o veículo 100% elétrico assimila a nova linguagem visual minimalista da marca, com linhas mais fluidas e orgânicas, vincos menos proeminentes e conjunto óptico afilado. As luzes diurnas com assinaturas personalizáveis - são oito opções - conferem ao Q6 e-tron uma aparência ainda mais marcante.

As dimensões da carroceria são 4.771 mm de comprimento, 2.193 mm de largura, 1.685 mm de altura e 2.889 mm de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade total de 526 litros e há um compartimento dianteiro capaz de acondicionar 64 litros.

O interior é dominado pelas telas digitais. Para o motorista, há um visor panorâmico curvo, que integra o quadro de instrumentos e a central de infoentretenimento. O passageiro dianteiro conta com seu próprio display para acessar a multimídia.

Exclusiva para carros elétricos, a plataforma do Audi Q6 e-tron foi desenvolvida com arquitetura de 800 volts. Isso proporciona autonomia de até 411 quilômetros, segundo o Inmetro, e alta performance de recarga.

A motorização elétrica, ativada por um conjunto de baterias de íon-lítio de 100 kWh, fornece uma potência de 387 cv e 535 Nm de torque, propiciando aceleração de zero a 100 km/h em 5,9 segundos. Graças à tração integral quattro, o Q6 e-tron consegue enfrentar com desenvoltura qualquer tipo de terreno, sem comprometer o conforto dos ocupantes.