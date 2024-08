Chevrolet ousa e traz o imponente Blazer EV para o Brasil

O SUV elétrico premium chega aqui na configuração mais potente e completa, com acabamento esportivo RS. A pré-venda começa neste mês e a General Motors promete anunciar em breve o preço de venda do modelo.

O design premiado do Blazer EV apresenta linhas atléticas, que remetem aos "muscle cars" norte-americanos, e proporções incomuns para um utilitário-esportivo: a carroceria é mais comprida (4,88 m), larga (1,98 m) e com teto mais baixo (1,65 m é a altura) que o padrão. Na cabine, o ambiente é futurístico, muito por causa do enorme painel todo digital e configurável, composto por duas telas, de 11 e 17,7 polegadas, a menor do quadro de instrumentos e a maior da central multimídia.

A ignição automática dispensa o uso de chave ou botão. Basta pressionar o pedal do freio e engatar a marcha para dar partida no motor elétrico de 347 cv de potência, que aciona as rodas traseiras.

A autonomia de 481 quilômetros, conforme o Inmetro, se deve às baterias de 102 kWh com composição química avançada para maior capacidade de armazenamento de energia e velocidade de recarga. Na prática, a recuperação de até 80% da energia ocorre em cerca de 40 minutos.

Há três modos pré-definidos de condução, que mudam o comportamento dinâmico do veículo: Normal, Esportivo e Neve. Existe também a possibilidade de calibrar a sensibilidade do volante e dos pedais de freio e acelerador.

O conteúdo tecnológico chama a atenção. Em termos de segurança e conforto, destaque para o controle de cruzeiro adaptativo, que acompanha a velocidade do trânsito à frente, e para o alerta de colisão com sistema de frenagem autônoma.

Quando o assunto é conectividade, a atração fica com o Google built-in, que permite acessar vários apps e funcionalidades sem a necessidade de um smartphone para a projeção. O sistema conecta-se automaticamente ao perfil digital do usuário para baixar suas preferências, além de ser compatível com outros serviços on-line.