Prazo para pagar IR no débito automático desde a primeira cota termina hoje

Imposto de Renda 2023 débito automático para quitar à vista ou parcela o imposto a pagar desde a primeira cota. Para isso, é preciso determinar a forma de pagamento já no envio da declaração. Já os contribuintes que enviarem as informações para a Receita Federal a partir de quinta-feira (11) não terão mais a opção de débito na primeira parcela. O contribuinte que precisa pagar otem até as 23h59 desta quarta-feira (10) para fazer a escolha pelo.

A escolha pelo débito automático deve ser feita na hora que o contribuinte define a forma de pagamento do imposto. O valor será debitado da conta em 31 de maio, último dia do envio da declaração do Imposto de Renda.

Outra novidade no envio da declaração do IR que termina nesta quarta é o prazo para quem quer entregar os dados e tentar entrar no primeiro lote de restituição do IR, pago em 31 de maio. As declarações que têm prioridade devem integrar a relação, que será definida pela ordem de prioridade e a data de entrega. Ainda haverá mais quatro lotes ao longo do ano.

Confira o passo a passo para declarar o IR e deixar o pagamento em débito automático:

Ao concluir a declaração, a pessoa deverá ir em "Resumo da Declaração", do lado esquerdo, e clicar em "Cálculo do imposto"

No item "imposto a pagar", haverá a aba "Parcelamento", podendo ser feita a escolha de uma a oito parcelas. Se optar pelo pagamento a prazo, o sistema fará o cálculo de cada cota mês a mês

O pagamento do imposto com valor entre R$ 10 e R$ 100 é feito em uma parcela obrigatoriamente

No campo Débito automático, assinale "Sim"

É preciso especificar se o débito automático será na parcela única ou na primeira parcela, ou apenas a partir da segunda cota

Vá em "Informações bancárias" e informe o banco, número da agência e da conta (este com o dígito) para o débito automático

Em 31 de maio, o valor será debitado da conta pela Receita



Quem não entregar a declaração até essa quarta-feira poderá ainda optar pelo débito automático, mas só para o pagamento a prazo e a partir da segunda parcela. O vencimento de cada parcela será no último dia útil de cada mês.