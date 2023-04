Saiba como declarar a pensão alimentícia com as novas regras

A decisão não só altera a forma de declaração de quem recebe a pensão como também pode render uma quantia em dinheiro para quem declarou o recebimento nos últimos cinco anos. É possível retificar as declarações entre 2018 e 2022, segundo a decisão do STF, e obter a restituição dos valores.

Folhapress

Como declarar pensão alimentícia recebida

Passo a passo da retificadora, válido apenas para quem recebe pensão

Como declarar pensão alimentícia paga

1 » Entre na ficha Alimentandos, clique em Novo, selecione se o alimentando mora no Brasil ou no exterior, preencha nome, CPF e data de nascimento do alimentando, e se ele é alimentando do titular ou do dependente. Cheque os dados e clique em Ok

2 » Entre na ficha Pagamentos Efetuados e clique em novo

Selecione o código 30, 31, 33 ou 34, de acordo com o caso (se é residente no Brasil ou no exterior, e se a pensão foi formalizada por decisão judicial ou escritura pública)

3 » Preencha nome e CPF do alimentando, valor pago no ano e descrição

Confira os dados e clique em confirma

4 » Para cada alimentando, é preciso abrir uma ficha nova

FONTE: FOLHAPRESS