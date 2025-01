Promessas de Trump elevam bitcoin a patamar histórico

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, oficializada em 5 de novembro de 2024, impulsionou uma alta histórica no preço do bitcoin (BTC) , que saltou 59,6% em pouco mais de um mês, de US$ 67.850 (cerca de R$ 410,2 mil) para um recorde de US$ 108.353 (cerca de R$ 660 mil) . Embora tenha recuado nas últimas semanas de 2024 para a marca dos US$ 90 mil, analistas acreditam em novos recordes em 2025, motivados pelas promessas de Trump, como a criação de uma “reserva nacional estratégica de bitcoin” . Outros países cogitam criar suas próprias reservas de BTC, como a Rússia, Japão e Brasil. O presidente eleito, que antes chamava criptomoedas de “fraudes”, agora quer tornar os EUA a “capital mundial das criptomoedas” .

O preço da criptomoeda bitcoin (BTC) começou uma escalada sem precedentes no dia 5 de novembro de 2024, quando foi oficializada a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Em pouco mais de um mês, a maior criptomoeda do mundo subiu 59,6% - saindo da marca dos US$ 67.850,00 (cerca de R$ 410,2 mil) em direção ao mais alto patamar já registrado, US$ 108.353,00 (cerca de R$ 660 mil). Apesar de o BTC ter recuado para a marca dos US$ 90 mil na última semana do ano, analistas do setor acreditam que o preço da criptomoeda pode bater novos recordes em 2025, por conta das medidas prometidas por Trump durante a campanha eleitoral.

O presidente eleito - que, há alguns anos, chegou a dizer que as criptomoedas não passavam de "fraudes" - fez uma aparição em um dos maiores eventos de criptoativos do mundo, a Conferência do Bitcoin, realizado em julho em Nashville. Ele foi ovacionado pela plateia composta por milhares de investidores ao afirmar que os "Estados Unidos vão ser a capital mundial das criptomoedas e a maior superpotência do bitcoin".

Durante a campanha presidencial, o republicano se comprometeu com três medidas para o setor de criptoativos, o que garantiu não só o apoio massivo do setor, mas também milhões em doações de campanha. A medida mais importante é a criação de uma "reserva nacional estratégica de bitcoin".

"Vai ser uma política da minha administração à frente dos Estados Unidos manter todos os bitcoins que o governo já possui e adquirir mais no futuro", Trump arrancou aplausos do auditório ao discursar no evento dedicado ao bitcoin.

Atualmente, o governo estado-unidense possui 207.189 bitcoins (o equivalente a mais de US$ 21 bilhões, de acordo com a cotação do bitcoin no horário do fechamento desta matéria). O Estado norte-americano confiscou grande parte dessas moedas em processos judiciais e, pelo menos até hoje, a política estatal tem sido revendê-las no mercado de criptoativos.

O plano de Trump para a reserva estratégica de bitcoins não se resume a manter no tesouro nacional as criptomoedas confiscadas pela Casa Branca. Há a expectativa de que o presidente eleito apoie o projeto da senadora republicana Cynthia Lummis, conhecido como "Bitcoin Act" (Ato do Bitcoin). Inclusive, Trump e Lummis se encontraram na conferência em Nashville.

O Bitcoin Act é um projeto de lei apresentado neste ano pela senadora republicana. Conforme o texto, o governo estado-unidense compraria 200.000 bitcoins anualmente, durante cinco anos. Cynthia Lummis detalhou o objetivo da sua proposta no mesmo auditório onde Trump discursou.

"Por cinco anos, os Estados Unidos vão juntar um milhão de bitcoins, cerca de 5% do total de bitcoin disponível no mercado. Essa quantia vai ser mantida por pelo menos 20 anos. Então, poderá ser usado para um propósito: reduzir o déficit norte-americano", ela também foi bastante aplaudida. Em 2024, o déficit dos Estados Unidos acumulou cerca de US$ 36 trilhões.